Смотреть новые фильмы в HD качестве

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1 сезон

Разговор

Драмы
Как прекрасно, когда снится светлый сон, но ещё лучше, когда этот сон превращается в реальность. Но для главного героя фильма сон остаётся сном. Просыпаясь, он видит только серые стены, и чувствует...
1 сезон

Легенда №17

Драмы
События данной кинокартины разворачиваются в далёком 1972 году, а именно второго сентября в Монреале. В центре событий советская сборная по хоккею. Намечается сложная и самая главная игра с...
1 сезон

Возвращение Буратино

Мультфильмы
После многих лет отсутствия Буратино возвращается. Только на этот раз ему и его друзьям придется переживать свои приключения в современной Москве, где героям придется столкнуться со многими...
1 сезон

Сокровища О.К.

Комедии
Существует древняя легенда об огромных сокровищах одного хана, которые канули в безызвестность в смутные времена. Ее события разворачивались около пяти сотен лет назад, когда у власти был царь Иван...
1 сезон

Печать царя Соломона

Мультфильмы
Эти приключения берут свое начало еще в те времена, когда жил мудрый царь Соломон, правивший небольшой, но гордой страной. Однажды правитель не на шутку обиделся на одного непоседливого и сильного...
1 сезон

Голая бухта

Драмы
Где-то в пригороде Хельсинков, проживает женщина. Она считалась матерью одиночкой. И с недавних пор врачи ее убедили, что имея рак в организме, человек может прожить недолгое время, и что она...
1 сезон

Бременские разбойники

Комедии / Мультфильмы
Каким должно быть сказочное королевство? Конечно же красивым, сказочным и благоухающим от множества цветов вокруг. Но в нашем случае всё не так. Наше Королевство стоит на безжизненной каменной...
1 сезон

Джунгли

Комедии / Мелодрамы
Главные герои истории, это семейная пара, которые раньше сильно любили друг друга и не могли нарадоваться совместно проведенному времени и семейному быту, но затем на смену их неугомонной и дикой...
1 сезон

Марафон

Комедии
Фильм представляет собой драматическую комедию о неудачливом тренере и престарелой женщине, которая очень хочет жить, причем, на полную катушку. Но что может быть общего между молодым мужчиной и...
1 сезон

Игра в правду

Комедии
В южном курортном местечке три однокурсника решили организовать вечер встреч. Бывшие студенты физмата ведут разнообразный образ жизнедеятельности. Один является успешным бизнесменом, второй —...
1 сезон

Майор

Драмы / Криминал
В одно прекрасное утро агент полицейского участка по имени Сергей Соболев получает важнейшую информацию, оказалось, что именно в этот момент у его любимой жены начались роды. Долго не думая парень...
1 сезон

Zомби каникулы

Комедии / Триллеры / Ужасы
Команда из молодых людей в один прекрасный день хочет провести незабываемый отдых, эта затея очень нравится практически всем. Решили снять дом за городом и практически все лето проводить в этом...
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